Лечить не будем: западные врачи отказываются спасать россиян В Европе всё чаще отказывают в лечении обладателям российского паспорта, при этом найти альтернативу европейской медицине непросто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты из России объявлены персонами нон грата в ряде медицинских учреждений Европы. Западные врачи, как утверждают эксперты из сферы медтуризма, не хотят оказывать россиянам помощь на фоне специальной военной операции на Украине. Обозреватель NEWS.ru решил разобраться, как это согласуется с универсальной врачебной этикой и куда теперь обращаться больным из России, если те или иные операции отечественные клиники не проводят.

Удалили формуляры на русском

О том, что западные медучреждения больше не хотят видеть на своих койках пациентов с российскими паспортами, первым узнало московское агентство «ТопМедКлиник», занимающееся медицинским туризмом. Руководитель агентства Виктория Сандалюк объявила на этой неделе, что ее клиенты пожаловались: берлинская клиника Charite, в которой они планировали лечение, отказалась их оформлять.

При этом официального отказа клиника, по словам россиян, не предоставила. Они объяснили, что процедура записи была нарочно составлена таким образом, что граждане РФ были не в состоянии ею воспользоваться. В этой и других клиниках в Германии, например, были удалены из баз данных формуляры на русском языке и ликвидированы русскоязычные телефонные справочные.

Работники фирм, оформляющих турпоездки с целью получения лечения, заметили, что все медучреждения ФРГ перестали выдавать приглашения гражданам РФ. Попасть на лечение в Германию россиянин теперь сможет, только если найдет специализированное агентство в том же городе, где находится клиника, и это агентство согласится заняться его оформлением. Это дополнительные потери времени и денег: в Мюнхене, например, стоимость такой услуги составляет 750 евро.

Фото: Paulo Mumia/dpa/Global Look Press

Особенно странным выглядит стремление европейских и американских врачей сделать всех россиян коллективно ответственными за политику их страны, тем более когда дело касается больных детей. Число выехавших на лечение в зарубежные клиники российских детей в 2022 году составило 17 человек (31 ребенок в 2021 году). В фонде Константина Хабенского говорят, что больница в Техасе (Texas’ children hospital), куда отправляли больных эпилепсией детей, контракт официально расторгла.

Подобные факты в беседе с NEWS.ru подтвердил гендиректор московской «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Официально визовых санкций на поездки с целью лечения ЕС, например, не вводил. Но европейские частные клиники, как любой частный клуб, имеют право отказать в приеме без объяснения причин. Я знаю немало случаев, когда нашим больным в двух европейских странах «не рекомендовали» обращаться в тамошние клиники, чтобы не терять времени зря. Когда речь идет об онкобольных, промедление смерти подобно. Поэтому предупреждать в таких случаях правильно, чтобы не давать таким людям надежд, которые нельзя будет осуществить, — рассказал он.

Немецкие врачи проявляют «принципиальность» даже вопреки собственным деловым интересам. В 2021 году иностранные пациенты приносили в бюджет ФРГ 180 млрд евро (до начала СВО россияне составляли около 30% всех иностранных пациентов в Германии, на втором месте были поляки). За 2022 год количество пациентов, приезжающих в Германию с целью лечения, сократилось впервые за десятилетия, сообщает Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Разумеется, никто из европейских или американских врачей не говорит, что причина отказов — гражданство пациентов. Там приводят в качестве причин отказов различные «объективные» сложности вроде невозможности трансграничной оплаты лечения из-за санкций против российских банков.

«Импортозамещение» в виде роста приезжающих из стран Ближнего Востока и Великобритании, о чем упоминает портал Shengen Visa Info, ни в коей мере не компенсирует уход с рынка медтуризма российских и украинских пациентов. Снижение потока русских пациентов сделало работу ряда германских клиник нерентабельной. Берлинской клинике Vivantes даже пришлось ликвидировать свое международное отделение. Такой же вынужденной оптимизацией здравоохранения занялись в больнице Университета Фрайбурга.

Кошелек или жизнь

По данным издания «Медвестник», число граждан РФ, выезжавших за границу в рамках медицинского туризма, по итогам 2022 года сократилось примерно на 40%. В первую очередь поток сократился за счет людей, которые ехали за границу с не самыми острыми проблемами, например провести косметологические процедуры.

В том числе из-за падения спроса на лечение за рубежом осенью 2022 года самораспустилась Российская ассоциация медицинского туризма (РАМТ), а ее создатель Константин Онищенко ушел в другую область деятельности, сообщила NEWS.ru работавшая в РАМТ пиар-менеджером Алена Ртищева.

Поскольку лечиться за границей может позволить себе не каждый, сильнее всего пострадали состоятельные россияне, говорит Николай Крючков:

Состоятельных людей не отпугивает сильно возросший средний чек на медуслуги. Но западные клиники закрылись для многих из них из-за того, что против них введены персональные санкции. Им теперь въезд в Европу и Америку запрещен не как пациентам, а как гражданам РФ.

По данным медицинского страхового агентства «Маданес», и без того заоблачные прейскуранты западных клиник выросли к концу 2022 года на 15%. К этому надо добавить ставшую неимоверно сложной логистику, заоблачные цены на авиабилеты, визовые ограничения и прочие факторы, которые делают лечение вне России практически недоступным для подавляющего большинства ее граждан.

Эти проблемы касаются и звезд. Так, всемирно известный модельер Валентин Юдашкин не смог получить приглашение ни в одну из европейских онкологических клиник. В итоге модельер борется с раком в одном из московских онкоцентров. Об этом на днях рассказала дочь Юдашкина Галина.

Куда россияне могут поехать на лечение кроме Европы?

По словам Николая Крючкова, в качестве альтернативных направлений для зарубежного медтуризма россияне выбирают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.

Фото: Ji Ning/XinHua/Global Look Press

Это не всегда полноценная замена, потому что некоторые технологии и компетенции являются эксклюзивно европейскими. В первую очередь это касается онкологических процедур, редких генетических заболеваний, а также пластической хирургии. Но на безрыбье и рак рыба: в тех же ОАЭ сейчас возводится целый комплекс клиник, предназначенный целенаправленно для лечения медицинских туристов из России. Многие россияне впервые обратили внимание даже на некоторые страны бывшего Советского Союза, где открыты клиники по европейским франшизам, — рассказал Крючков.

После 2022 года значительная часть потока медицинских туристов переориентировалась на Израиль, где, правда, некоторые врачи не хотят лечить даже своих соотечественников. Однако обладатели паспортов РФ по-прежнему могут прилетать туда без виз (хотя вопрос стоимости поездок на Святую землю тоже в 2022 году встал ребром), рассказал NEWS.ru главврач одной из израильских медицинско-туристических компаний Леонид Грановский.

Мнение, что цены на медицинские обследования в Израиле по карману только миллионерам, преувеличено. Да, операции по хирургии, кардиологии, онкологии в самом деле удовольствие не из дешевых. Но паллиативная медицина вполне доступна российскому среднему классу. Правда, мы видим, что поток медицинских туристов из России по сравнению с тем, какой был до пандемии, заметно сократился. Мы связываем это с общим падением доходов у россиян. Но те россияне, у кого сохранилась работа, совмещают полезное с приятным — прилетают в Израиль как туристы и заодно проходят медобследования. Правда, очереди на запись к израильским врачам тянутся на много месяцев.

В Минздраве РФ не видят ничего драматического в сокращении объема медицинского туризма. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин на заседании Совета Федерации в феврале рапортовало снижении числа онкопациентов, выезжающих на лечение за рубеж, объяснив это не отказом западных клиник принимать российских пациентов, а улучшением качества и доступности онкологической помощи на родине.