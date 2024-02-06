Лечащий врач короля Карла III дал позитивный прогноз в борьбе с раком

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Карл III

75-летний король Великобритании Карл III и его лечащий врач сообщили, что настроены очень позитивно после новостей о том, что у монарха обнаружили рак, пишет Daily Mail. По данным издания, Карл III благодарен, что болезнь диагностировали на ранней стадии, и надеется на выздоровление. Монарх также выразил желание «вести дела как обычно», сообщает источник.

Чарльз и его лечащий врач настроены очень, очень позитивно. Король благодарен, что его рак «обнаружили очень рано», и прогноз у него хороший. По слухам, семья и друзья были поражены его решимостью продолжать «вести дела как обычно», — отмечает издание.

Ранее врачи обнаружили у Карла III неуточненную форму рака во время лечения доброкачественного заболевания предстательной железы. Король сообщил об этом близким по телефону, в том числе сыну Гарри, который прилетит из Калифорнии, чтобы повидаться с отцом.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что врачи обнаружили у Карла III онкологическое заболевание на ранней стадии. По словам главы правительства, он находится в постоянном контакте с монархом и надеется на его полное выздоровление. Сунак добавил, что потрясен и опечален известием о болезни монарха, и все его мысли с ним и его семьей.



Шансы короля Великобритании Карла III на выздоровление от ракового заболевания зависят от того, есть ли в организме метастазы, считает старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Врач отметил, что пожилые люди могут неплохо переносить лечение, но при появлении осложнений наступает декомпенсация.