Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна продолжит поставки Украине оборонительного оружия в случае её победы на выборах главы государства. Она также добавила, что Париж будет помогать Киеву в вопросах разведки, передаёт РИА Новости.

Да — оружию, да — средствам защиты, да — разведданным, — цитирует агентство заявление Ле Пен на пресс-конференции.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. Согласно его результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, проведение которого намечено на 24 апреля.

Ранее политолог Константин Калачёв спрогнозировал, что Ле Пен не сможет выиграть выборы. По его мнению, ей не хватит голосов из-за того, что избиратели проигравших в первом туре кандидатов проголосуют за Макрона.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, в свою очередь, в беседе с NEWS.ru заявил, что победе Макрона может помешать только «чудо» в виде резонансного компромата или документов по поводу махинаций с налогами. Репутации президента не повредит даже вероятное участие французских силовиков в событиях на Украине, поскольку большинство граждан страны поддерживают позицию Парижа по спецоперации российских военных.