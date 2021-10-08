Лавров заявил о положительной динамике признания «Спутника V» в Европе

Взаимодействие Москвы с Европейским агентством лекарственных средств по вопросу регистрации вакцины «Спутник V»продвинулось. Ситуация находится на этапе «постепенной экспертизы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Его слова приводит ТАСС.
Министр
И политики должны, конечно, не мешать, а наоборот — оказывать такому профессиональному диалогу всяческую поддержку, — добавил он.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о том, что российская сторона политизирует и затягивает процесс признания «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, Россия регулярно переносит сроки инспекций, запрашиваемых европейским регулятором. Он подчеркнул, что заявления Франции и Италии о том, что российские вакцины не будут признаны в ЕС, едва ли отразятся на решении инспекторов, каким бы оно не было.