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Лавров заявил о положительной динамике признания «Спутника V» в Европе

13:05, 08 октября 2021
Лавров заявил о положительной динамике признания «Спутника V» в Европе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Взаимодействие Москвы с Европейским агентством лекарственных средств по вопросу регистрации вакцины «Спутник V»продвинулось. Ситуация находится на этапе «постепенной экспертизы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Его слова приводит ТАСС.

Министр призвал решать все вопросы на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии и эпидемиологии.

И политики должны, конечно, не мешать, а наоборот — оказывать такому профессиональному диалогу всяческую поддержку, — добавил он.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о том, что российская сторона политизирует и затягивает процесс признания «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, Россия регулярно переносит сроки инспекций, запрашиваемых европейским регулятором. Он подчеркнул, что заявления Франции и Италии о том, что российские вакцины не будут признаны в ЕС, едва ли отразятся на решении инспекторов, каким бы оно не было.

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