Лавров заявил о положительной динамике признания «Спутника V» в Европе

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Заявления советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в адрес России по газу являются ошибочной оценкой. Москва с ними категорически не согласна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

В Кремле категорически опровергли, что Россия использует энергоресурсы как оружие. Даже в самые сложные времена РФ никогда не останавливала поставки, напомнил Песков. В свою очередь это именно США постоянно угрожают...