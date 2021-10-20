Лавров заявил о неготовности ЕС к диалогу на равных с Россией

Евросоюз не готов к восстановлению диалога с Россией на принципах равноправия. Москва не против общаться в таком формате. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

В четверг Лавров провёл встречу с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом. Стороны обсудили взаимоотношения РФ и ЕС, которые, по словам главы российского МИД, давно находятся в глубоком кризисе.

Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учёта интересов, — подытожил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Североатлантический альянс «похоронил» идею о консультациях России и НАТО. Так он прокомментировал закрытие военной миссии связи Альянса в Москве и его информбюро.

С начала ноября РФ приостановит работу своего постпредства при НАТО. По словам Лаврова, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе.