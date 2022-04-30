Лавров: спецоперация на Украине несёт миру освобождение от влияния Запада

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что российская спецоперация на Украине вносит свой вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального гнёта Запада». Последний, по мнению дипломата, «густо замешан на расизме и комплексе исключительности». Об этом Лавров заявил в интервью агентству Синьхуа.

Глава российского внешнеполитического ведомства полагает, что «западники пытаются подавлять самыми грубыми методами» всех тех, кто проводит самостоятельный курс во внутренней и внешней политике. Происходит это, по его утверждению, по всему меру

Мы видим, как навязывается «блоковое мышление» в Азиатско-Тихоокеанском регионе <...>. В духе архаичной «доктрины Монро» США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке <...>. В этом русле и непрекращающееся давление на Белоруссию. Данный список может быть продолжен, — сказал Лавров

Дипломат выразил убеждение, что «потуги коллективного Запада» препятствовать «естественному ходу истории» обречены на провал, так как сегодняшний мир является многополярным.

У всех появляется реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных проектах. Наша специальная военная операция на Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности, — резюмировал министр.

Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya Лавров сообщил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.