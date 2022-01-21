Лавров: Россия не собирается нападать на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном текущую ситуацию на Украине. По его словам, Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине. Министр в очередной раз подчеркнул, что РФ не собирается нападать на соседнее государство.

Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так, — сказал Лавров, отвечая на вопрос американского журналиста.

Он также добавил, что не услышал американской позиции по поводу текущей ситуации на российско-украинской границе.

Не услышал аргумента от США, который обосновывал американскую позицию по вопросу текущей ситуации на российско-украинской границе, — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном.

Лавров призвал Блинкена и США повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Ранее Лавров, говоря о возможности присоединения США к «нормандской четвёрке», отметил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого будет положительная «добавочная стоимость».