Лавров: Украина придумывает предлоги, чтобы отложить очередную встречу с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не получала информации о сроках проведения нового раунда переговоров с Украиной. По его словам, украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить очередную встречу с Москвой. Министр напомнил, что с первых дней спецоперации на Украине российская сторона подчёркивала готовность обеспечить гуманитарные коридоры.

Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как всё полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона — украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи, — сказал Лавров.

Он добавил, что ещё со вчерашнего вечера российская делегация была готова выдвинуться для проведения третьего раунда переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.