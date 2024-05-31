Лавров разрушил план Зеленского на победу. Поставки F-16 под угрозой срыва

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поставку самолетов F-16 Украине сигналом НАТО в ядерной сфере. Глава МИД заявил о готовности ВС РФ уничтожать западные истребители в зоне СВО. Когда и сколько F-16 получит Киев, почему они могут представлять угрозу для Москвы и чем в этой ситуации рискуют страны Североатлантического альянса — в материале NEWS.ru.

Что говорят в России о передаче F-16 Киеву

Лавров напомнил, что страны НАТО неоднократно использовали F-16 в своих совместных ядерных миссиях. По его мнению, передача этих истребителей Киеву не изменит ситуацию на поле боя. Он выразил надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.

В Совете Федерации России поддержали позицию министра. Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев объяснил, что F-16 может использоваться как в качестве бомбардировщика, так и для участия в воздушной дуэли.

«Россия видит в этом потенциальную угрозу. НАТО фактически заявляет о себе как об участнике конфликта, причем сразу в ядерной области», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Зачем Украине истребители F-16

F-16 Fighting Falcon был разработан в 1974 году американской компанией General Dynamics, с 1995-го его производят в корпорации Lockheed Martin. Это легкий сверхзвуковой одноместный истребитель четвертого поколения, который может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. F-16 стоят на вооружении ВВС США и еще 24 стран.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для защиты линии фронта Киеву нужны как минимум 60 западных истребителей. По его словам, в будущем ВСУ хотели бы получить 100–120 F-16. Президент Украины Владимир Зеленский назвал еще большие цифры — 120–130 самолетов. Он считает, что истребители дадут украинским войскам возможность дать отпор ВС РФ в воздухе.

Генсек организации Йенс Столтенберг подчеркнул, что F-16 не станут «серебряной пулей», которая даст Киеву преимущество. «Это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система», — заметил он.

По мнению экс-главнокомандующего ВВС России генерала Владимира Михайлова, Альянс вынужден поставить F-16 Украине, так как ее военно-воздушные силы фактически перестали существовать. «Эти самолеты действительно можно использовать как средство доставки ядерного оружия. Толку от них немного, но пропускать удары от F-16 нам будет болезненно», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press Истребитель F-16

Когда Украина получит F-16

По данным Reuters, Украина получит F-16 уже в июне или июле 2024 года. Источник агентства не назвал страну, которая согласилась отправить самолеты. Ранее сообщалось о готовности Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов помочь с поставками истребителей.

В издании The New York Times уточнили, что летом украинские войска получат шесть истребителей. По информации Politico, всего партнеры хотят поставить Киеву 60 самолетов.

Украина не сразу смогла добиться согласия Запада на поставки F-16. Партнеры Киева заявили, что пилотам ВСУ надо пройти обучение по работе с самолетами. Оно стартовало в октябре 2023-го, тренировки проводятся на авиабазе в штате Аризона.

30 мая представитель Национальной гвардии штата Эрин Ханниган сообщила, что первая группа летчиков завершила курс. Остальные закончат учебу в августе. «Голос Америки» со ссылкой на источники пишет, что среди выпускников есть несколько украинских военных, прошедших подготовку на базе ВВС Нацгвардии Моррис в Тусоне, которая считается местом дислокации 162-го авиакрыла Штатов — ведущего подразделения по подготовке пилотов F-16.

Чем F-16 опасны для России

Некоторые страны ЕС разрешили Киеву использовать F-16 для ударов по территории РФ. По мнению Бондарева, украинских пилотов учили в США именно атакам по российским городам.

«Истребители передают под заранее обученный и подготовленный летный состав, а также под готовую инфраструктуру по их обслуживанию. Естественно, подготовка летного состава в данном случае осуществлялась не на условных картах, а на реальных картах территории России с обозначением конкретных объектов для атак», — пояснил он.

Михайлов обратил внимание, что пока неясно, сколько поставят F-16 на Украину, поэтому трудно оценить потенциальную угрозу.

«Сначала говорят о 10 экземплярах, потом о 30. Но даже один F-16 может представлять из себя проблему, если у него получится преодолеть ПВО России и нанести удар по нашей территории», — сказал эксперт.

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press Истребитель F-16

Чем Россия ответит на поставки F-16

Президент России Владимир Путин в июне прошлого года заявил, что передача истребителей Киеву создаст угрозу втягивания НАТО в украинский конфликт. По словам главы РФ, с самолетами произойдет то же самое, что и с немецкими танками Leopard в зоне СВО. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — предупредил российский лидер.

Бондарев выразил мнение, что у американских истребителей мало шансов против вооружений РФ. Однако их поставка будет откровенной провокацией со стороны Альянса, считает он.

«В арсенале российских вооруженных сил имеется достаточно типов воздушных судов и средств ПВО, способных атаковать F-16 даже вдали от зоны поражения. Транспортная инфраструктура поставок, дислокация истребителей, летного и обслуживающего персонала — это новые цели для ВС РФ», — перечислил политик.

Михайлов обратил внимание, что после получения F-16 Украине придется решать, где их разместить. На территории страны самолетам практически негде базироваться, добавил он. По мнению генерала, европейские страны могут предоставить территории для машин.

«Если истребители будут взлетать, к примеру, с территории Польши, то Россия нанесет удар по ее аэродрому. То же самое касается и стран Прибалтики», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Михайлов считает, что, несмотря на противовоздушную оборону РФ, F-16 представляют угрозу. «У России есть средства поражения, нацеленные на авиацию. Они хорошо справляются с самолетами противника, в том числе истребителями четвертого поколения МиГ-29, стоящими на вооружении ВСУ. Прежде всего речь о российских средствах ПВО. Однако их можно обмануть, они не дают полной безопасности», — резюмировал он.

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключает, что F-16 уже находятся на Украине. Он обратил внимание на сообщения о недавних ударах ВС РФ по аэродрому Староконстантинов в Харьковской области. Министерство обороны России не комментировало информацию об ударах.

«Вполне вероятно, что F-16 переброшены целиком или в разобранном состоянии. Не исключаю, что удары по Староконстантинову продолжатся. У нас же есть разведка, в том числе космическая. Если постоянно бьем, значит, есть большой повод», — резюмировал Дандыкин.

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