Лавров рассказал о перспективах ядерной сделки по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о получении Россией письменных гарантий США о том, что санкции не повлияют на сотрудничество РФ с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом министр заявил на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахиани, трансляцию которой вёл телеканал «Россия 24». Лавров также отметил, что несмотря на обвинения США, Россия не препятствует заключению договорённостей с Ираном, а наоборот заинтересована в их исполнении.

Мы получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договорённости о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. <...> Я слышал, как американцы пытаются ежедневно нас обвинять, как мы тормозим эту договорённость. Это ложь. Договорённость пока ещё окончательно не одобрена в некоторых столицах. Москва не в их числе, — сказал российский министр.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта прибыл в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также статуса переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее глава делегации Ирана Али Багери Кани временно покинул переговоры в Вене о восстановлении ядерной сделки, чтобы проконсультироваться с руководством по поводу новых требований, выдвинутых Россией. На днях Москва призвала администрацию президента США Джо Байдена дать гарантии, что никакое санкционное давление в связи с украинскими событиями не отразится на её экономическом сотрудничестве с Тегераном. Такой ход привёл в замешательство остальных участников переговорного процесса, близкого к кульминации.