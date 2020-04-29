Лавров рассказал, что будут обсуждать на встрече представители Совбеза ООН

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Личная встреча глав государств — постоянных членов Совета безопасности Организаций Объединённых Наций будет посвящена всем ключевым проблемам современного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Она должна быть посвящена всем ключевым проблемам современного мира, стратегической стабильности, глобальной безопасности во всех её измерениях. Речь пойдёт о том, как пять постоянных членов СБ ООН могут реализовать в нынешних условиях ту ответственность, которую на них возложил Устав ООН, — сказал Лавров в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

Дата саммита пятёрки Совета безопасности ООН ещё не определена. Встреча пройдёт в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и «Большая двадцатка» (G20) инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 миллиардов, рассчитанную на несколько лет. Данная программа посвящена выработке противоядия против инфекций. Также она направлена на оказание крупной помощи тем, кто нуждается в ней. Кроме того, программа нацелена на быструю мобилизацию мирового сообщества в случае, если в мире снова произойдёт подобная эпидемия.