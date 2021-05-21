Лавров сравнил американцев и прибалтов с дворовыми хулиганами

https://static.news.ru/photo/da333d22-ba40-11eb-a2b7-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Позиции американцев и прибалтов напоминают поведение дворовых хулиганов. Об этом в ходе всероссийского марафона «Новое знание» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале «Соловьёв Live».

По словам главы ведомства, в своё время НАТО расширялось за счёт включения в Альянс стран, которые граничат с Россией. Власти РФ интересовались, зачем именно это делается. В качестве ответа звучали рассказы о фобии прибалтов после «оккупации». Лавров задался вопросом, кто и когда оккупировал или угнетал эти государства. Он подчеркнул, что все страны сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. Но эти народы всё равно затащили в НАТО, продолжая говорить Москве о фобиях, которые должны пройти, и спокойствии на границах.

Сейчас балтийские страны являются лидерами по части русофобии. Они постоянно просят о новых санкциях в отношении РФ. При этом Прибалтика надеется на защиту Вашингтона.

У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории, — сравнил Лавров.

Он добавил, что Россия всегда выступает за мир, но «подставлять другую щёку» страна никому не обещала.

Ранее Лавров заметил, что антиконституционный государственный переворот на Украине, который случился в 2014 году, был поддержан странами Запада. По его словам, с Западом у России сейчас нехороший период в отношениях.