Лавров раскритиковал онлайн-дипломатию

https://static.news.ru/photo/24b34cdc-86f5-11ea-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал видеоконференции, ставшие главным способом общения между дипломатами в дни пандемии COVID-19.

По мнению Лаврова, в онлайне нельзя договориться о серьёзных вещах, требующих «более доверительных форм общения». Российский министр уточнил, что общение в Сети убило переговоры тет-а-тет.

Порой информация, которая требует прояснения у партнёра, она не терпит публичности, и для того чтобы выработать правильную, отвечающую международно-правовым нормам линию по целому ряду проблем, иногда приходится обсудить вещи, которые лучше в режиме онлайн не затрагивать, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава дипведомства заявил, что перевод встреч в онлайн сделал их неформальными.

Как писал NEWS.ru, 25 апреля Лавров призвал мировое сообщество сфокусироваться на борьбе с пандемией COVID-19, а не обвинять Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), как делают Соединённые Штаты.