Лавров: Киев понимает, что вопрос Крыма закрыт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в полном понимании руководителей Украины того, что вопрос Крыма закрыт. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений России, комментируя результаты украинского форума «Крымская платформа».

Убеждён, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт, — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ рассказал о попытках украинской стороны сорвать предстоящие выборы в России. По его словам, Киев разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей на них. Причиной вмешательства во внутренние дела России стали разногласия в вопросе принадлежности Крымского полуострова.

Ранее Лавров заявил, что прошедший 23 августа форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.