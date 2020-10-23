Лавров назвал важнейшие задачи в борьбе с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3fe5d7a-1521-11eb-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции возможно только коллективными усилиями и на основе тесного сотрудничества стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к участникам форума «ШОС+».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что мероприятие проходит на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

Этот беспрецедентный в новейшей истории вызов усугубил турбулентность мировой политики и экономики, — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, ситуация требует адекватных и скоординированных шагов. В данное время на передний план выходят задачи защиты жизни и здоровья людей, преодоления глобальных последствий пандемии. Добиться решения этих задач, подчеркнул глава МИД, можно только коллективными усилиями.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции в мире может оказаться сильнее первой. Она предупредила о взрывном росте заболеваемости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых, и Подмосковье — 472. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек, писал NEWS.ru.