Лавров назвал фантазиями заявления Зеленского о встрече с Путиным

Власти в Киеве «фантазируют повсеместно и ежедневно». Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать, — цитирует Лаврова агентство.

Глава МИД добавил, что если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне — и по поводу ситуации в Донбассе и вокруг Украины,— то «не хватит даже выдумки, чтобы всё это охватить».

Они фантазируют повсеместно и ежедневно, — резюмировал Лавров.

19 октября Зеленский в очередной раз сообщил о готовности к переговорам с Путиным. При этом формат встречи для украинского лидера не важен.

Ранее в Кремле заявили, что не видят перспектив встречи Путина с Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основным препятствием курс Киева на выход из Минских соглашений.