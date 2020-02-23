https://static.news.ru/photo/1f57e90a-5644-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперный театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли из-за коронавируса. На севере Италии выявляют всё больше и больше заболевших этой инфекцией.

О приостановке работы театра сообщает информагентство АНСА.

По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Два человека умерли и один был выписан после выздоровления. Большая часть заболевших проживает в Ломбардии, административным центром которой является Милан.

Ранее известный итальянский модельер Джорджо Армани заявил, что проведёт свой показ на Неделе моды без публики, чтобы не подвергать никого опасности быть инфицированным. Дефиле запишут на видео, а также будут демонстрировать в прямом эфире на сайте Армани.

Ранее сообщалось, что власти Венето хотят отменить Венецианский карнавал из-за распространения инфекции. Число заразившихся в этом регионе достигло 25. В самой Венеции обнаружили двоих заболевших коронавирусом. Это пожилые люди в возрасте 80 лет. Они находятся в отделении интенсивной терапии.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более чем 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.