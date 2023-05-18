Кулеба плюнул в лицо спецпредставителю Си Цзиньпина Киев негостеприимно встретил экс-посла Китая в Москве

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй

Умом команду Зеленского, конечно, не понять. Столько сил было затрачено, чтобы связаться с председателем Си хотя бы по телефону. В результате тех переговоров Пекин направил в Европу своего спецпредставителя — опытнейшего дипломата, бывшего китайского посла в Москве Ли Хуэя с миссией конкретизации китайского мирного плана по Украине. Причем свой первый визит дипломат нанес именно в Киев, так сказать, оказав по-восточному уважение местным властям.

Проглотит ли Пекин неуважение со стороны Украины

И, как мы видим, Ли Хуэй на берегах Днепра натолкнулся на откровенно хамоватую реакцию Дмитрия Кулебы, главного по «закордонным справам». Министр сразу заявил китайскому визитеру, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают утраты ею территорий и замораживание конфликта. Фактически это даже ничем не маскируемый плевок в адрес Китая, внимания которого в Киеве так старательно добивались. После оскорбления папы Франциска это новый дерзкий демарш, отражающий растущее напряжение внутри киевского режима.

Фактически миссия спецпредставителя Си Цзиньпина теряет всякий смысл. Поскольку в Москве, куда потом оправится Ли Хуэй, и так находили китайские предложения из двенадцати пунктов весьма интересными, хотя далеко не все компоненты такого плана соответствуют нашим стратегическим интересам.

А в Европе, куда также планирует прилететь китайский дипломат, пока повторяют, что ничего без участия Украины на Украине не должно решаться. Но не исключено, что пока.

И тут вновь на сцену вышел Херш

Итак, есть «план Зеленского», и ничего другого антироссийская коалиция обсуждать вроде как не намерена. Впрочем, не все так просто, как казалось еще вчера. Поскольку на авансцену опять вышел легендарный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, не так давно прогремевший сенсационными подробностями взрывов «Северных потоков».

На этот раз Херш, опираясь на свои конфиденциальные источники, утверждает, что, казалось бы, самые отчаянные и бескомпромиссные русофобы — Польша и страны Прибалтики, не поднимая шумихи, настойчиво советуют Зеленскому искать компромиссы и вести дело к мирному урегулированию. И ради этого, если понадобится, даже подать в отставку, чтобы очистить пути к переговорам.

Однако перехваты, якобы зафиксированные ЦРУ, свидетельствуют, по словам того же Херша, о том, что пан президент продолжает упорствовать.

Фото: Zuma\TASS Американский журналист-расследователь Сеймур Херш

В Европе уже фиксируют убытки от украинской авантюры

Давно понятно, что Европа, у которой своих проблем хватает, все сильнее устает от Украины. В Великобритании, фактически контролирующей режим, большинство лидеров которого имеют английские паспорта, говорят о времени фиксации убытков по Украине. В США на словах также вроде бы готовы повнимательнее присмотреться к китайским предложениям. И только в Киеве не готовы ни к кому прислушиваться.

Не исключено, что очередное разоблачение Херша — это еще и отражение внутренней борьбы в рядах американского истеблишмента. Все прекрасно отдают себе отчет в том, насколько продолжение политической карьеры Джо Байдена завязано на ситуации на Украине, заложником которой он оказался. Республиканцы относятся к далекому конфликту куда более сдержанно, а межпартийную конкуренцию да еще накануне старта президентской кампании, никто не отменял.

А теперь усилиями журналиста дают понять, что брожение нарастает в рядах самых верных европейских сателлитов Америки. Россия не ломается, расходы растут, а зима рано или поздно наступит. И может быть очень холодной. А китайцы известны своей выдержкой и терпением.