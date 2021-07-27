Куба обвинила США в нападении на посольство во Франции

В атаке на посольство Кубы в Париже виноваты США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, сообщает Associated Press.

Неизвестные совершили нападение на посольство Кубы в столице Франции в ночь на 27 июля. Родригес отметил , что злоумышленники закидали дипмиссию бутылками с зажигательной смесью. В результате был повреждён фасад здания. Сотрудники посольства смогли до приезда пожарных самостоятельно потушить возгорание.

Родригес добавил, что в подобных атаках виновато правительство США, которое поощряет непрерывные кампании против Кубы.

11 июля на Кубе прошли первые с 1994 года массовые акции протеста и столкновения с полицией. Протестующие требовали от руководства страны решить социальные и экономические проблемы. Часть вышедших на улицы людей заявили о желании свергнуть власть.

Глава Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов противостоять провокациям протестующих. По его словам, за этой акцией стоят «контрреволюционные наёмники».

В беседе с NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец высказал мнение, что массовые акции протеста вспыхнули на Кубе из-за тяжёлого экономического положения. Эксперт считает, что коммунистические правители острова крепко держатся за власть и исход демонстраций пока сложно предсказать.