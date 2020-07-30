Куба будет бесплатно тестировать российских туристов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/bb0ea74c-d256-11ea-939f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillermo Nova/Global Look Press

Российским туристам не понадобится справка об отсутствии COVID-19 для въезда на Кубу, тест будет сделан бесплатно по прилёте на остров, сообщили NEWS.ru в посольстве страны в России.

Об условиях приёма российских туристов на Кубе: наша страна готова к этому с 1 июля. Туристические власти на Кубе объявили, что справка об отсутствии коронавируса не требуется. Туристы, прибывающие на остров, пройдут бесплатный тест ПЦР для выявления коронавирусов, и их температура будет измерена в аэропорту. Также не будет необходимости карантина по прибытии, — сказал представитель кубинской дипмиссии.

По словам собеседника портала, представители России и Кубы рассмотрели возможность возобновления авиасообщения с 15 сентября, однако первый рейс «Аэрофлота» в Гавану состоится лишь 17 сентября. Это связано с тем, что авиаперевозчик обычно не осуществлял перелётов в столицу Кубы по средам.

Также дипломат отметил, что страны обсуждают возможность возобновления не только регулярных рейсов в Гавану, но и чартерных на кубинские курорты. Он добавил, что ему неизвестно, идёт ли речь об одновременном возобновлении авиасообщения с разными городами Кубы или сначала вылеты будут осуществляться только в столицу страны.

Северные и южные острова Кубы готовы принимать российских туристов. Вопрос о Варадеро зависит от решения российских туроператоров и чартерных рейсов. Если российские туристические агентства захотят обеспечить чартерные рейсы в Варадеро, то Варадеро наверняка будет готов их принять, — заключил представитель посольства.

Как писал NEWS.ru, Россия может возобновить авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами. В общей сложности переговоры ведутся с 30 странами.