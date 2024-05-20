Кто заменит Раиси на посту президента Ирана: как это отразится на России

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Пресс-секретарь избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами сообщил, что внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня. Кто может заменить погибшего в авиакатастрофе Ибрахима Раиси и как это отразится на России?

Как устроена власть в Иране

Основная власть в стране принадлежит духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно. Президент — второе лицо в стране, выполняющее полномочия премьер-министра. Его должность была упразднена в 1989 году.

Высший руководитель Ирана также занимает пост верховного главнокомандующего. Стать им может только факих (богослов-законовед). В настоящий момент высшим руководителем Ирана является верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. Он занимает этот пост с 1989 года. В 1981–1989 годах Али Хаменеи занимал должность президента Ирана.

Президент — второе лицо в стране, которое выполняет полномочия главы правительства. Кандидатов на этот пост утверждает Совет стражей. После этого президент избирается всенародным голосованием на четырехлетний срок. Занимать эту должность можно не больше двух раз подряд.

Верховный руководитель имеет право сместить президента с занимаемой должности, если две трети депутатов меджлиса проголосуют за импичмент.

Кто может стать президентом после смерти Раиси

Сейчас исполняющим обязанности президента Ирана до выборов в стране назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер. На должность он заступил с согласия верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

«Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента с согласия верховного лидера», — говорится в сообщении Tasnim News.

Известно, что кандидатом в президенты Ирана может стать человек иранского происхождения, имеющий гражданство страны и принадлежащий к официальной религии Ирана. Среди других требований: возраст от 40 до 75 лет; управленческий опыт от четырех лет; отсутствие судимостей; иметь как минимум степень магистра наук.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов считает, что наибольшую поддержку, порядка 70–80% голосов, на будущих выборах в Иране после смерти президента Ибрахима Раиси получит ныне исполняющий его обязанности заместитель главы государства Мохаммад Мохбер.

«Выборы в Иране проходят на демократическом уровне. Там все под контролем. Президент там просто слуга народа. Он день и ночь работает и не может позволить себе яхту и еще что-то в этом роде. Нынешний врио Мохаммад Мохбер очень опытный и уважаемый человек. С уверенностью могу сказать, что 70–80% за него проголосует», — сказал Маис Курбанов.

Изменятся ли ирано-российские отношения после выборов

Отношения с Россией и внутренние устои при этом не изменятся, так как решающую роль в стране играет верховный духовный лидер (аятолла) Али Хаменеи, считает иранист Маис Курбанов. Он подчеркнул, что именно духовный лидер принимает все основные решения.

«Иран — это единственное государство, имеющее духовного лидера, который реально управляет страной. Аятолла Али Хаменеи — видный человек. Его уважает лидер РФ Владимир Путин. Несмотря на то что президента Ирана не стало, в стране продолжается жизнь. Никакого хаоса не будет. Президенты выбираются, они уходят, а духовный лидер до конца жизни управляет страной», — подчеркнул эксперт.

Взаимоотношения с Россией продолжат укрепляться, уверен иранист.

«Конечно, духовный лидер с большим уважением относится к России. Мы это прекрасно знаем. Это самая дружественная страна для него. Ничего не изменится. Страны еще больше сплотятся. Потому что, как говорится, „враг моего врага — мой друг“. У них общий враг — Запад, та же Европа», — продолжил эксперт по Ближнему Востоку.

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