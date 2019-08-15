https://static.news.ru/photo/4cd066d6-bfeb-11e9-9649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Отказ Украины снять водную блокаду и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу был ожидаемым, так как киевские власти не готовы «воспринимать действительность и живут в параллельной реальности», заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

По его словам, жители полуострова также не хотят вести переговоры с теми, кто не готов принять их выбор присоединиться к России с уважением.

Нам не нужна поставка воды из Украины ценой собственного достоинства. Об этом Крым сказал ещё пять лет назад. Тогда крымчане сказали, что если цена нашего выбора — это отсутствие днепровской воды, значит, мы готовы её заплатить, — подчеркнул он.

Бобков отметил, что за последние годы ситуация с водообеспечением в Крыму заметно улучшилась, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Бобков сообщил, что новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма. По его словам, разработку офисом президента Украины «концепции переходного правосудия» нельзя считать серьёзным делом.