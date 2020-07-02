Кравчук сообщил, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс

https://static.news.ru/photo/f9b6693a-bcc6-11ea-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал оценку заявлению о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. Такую гипотезу ранее высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Кравчук в эфире НСН отметил , что пессимистических заявлений властей страны на данный счёт не слышал.

Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс, — пояснил политик.

Он добавил, что считает возможной помощь Москвы в восстановлении инфраструктуры на не подконтрольных сейчас землях.

Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории, — заявил Кравчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам Евгения Мураева, после возвращения Донбасса властям Украины придётся взять на себя много дополнительных обязанностей. Необходимо будет выплачивать пенсии жителям региона, искать средства на восстановление его территорий, а также разбираться — кто из нынешних жителей ДНР и ЛНР «герой», а кто «преступник». Против последних придётся возбуждать уголовные дела, отметил Мураев.