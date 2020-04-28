Коронавирус выявили у девяти сотрудников канцелярии Совета Европы

https://static.news.ru/photo/55796aec-8914-11ea-9c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Девять сотрудников канцелярии Совета Европы заразились коронавирусом. Восемь из них уже выздоровели, а организация приняла меры для сдерживания распространения инфекции, заявил официальный представитель генсека СЕ Дэниэль Хольтген.

Большинство людей с подозрением также более не заразны, и большинство из тех, кто контактировал с ними, уже вышли из карантина. К нашему большому облегчению, нам неизвестно о том, чтобы кому-то из коллег потребовалась госпитализация, — цитирует Хольтгена ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время физическое присутствие сотрудников в зданиях СЕ минимально — на удалённой основе работают 80–87% человек.

Около 150 человек продолжают трудиться в здании.

Как ранее писал NEWS.ru, журналисты в Северной Корее продолжают публиковать материалы о работе национального лидера Ким Чен Ына. В СМИ указывают, что он продолжает в обычном режиме выполнять государственные дела и нормально с ними справляется.