Коронавирус разделил многие страны на север и юг. Медицина в южных регионах уступает по качеству северной, а меры социальной изоляции соблюдаются там хуже. Кризис здравоохранения усиливает существующее неравенство между богатыми и депрессивными областями и их жителями.

В южные штаты США коронавирус пришёл позже, чем в северные, но всё указывает на то, что эпицентр эпидемии вскоре может переместиться именно туда. С конца марта до настоящего времени количество зарегистрированных случаев коронавируса в бывшей Конфедерации скакнуло с 20 000 до 127 000 и продолжает расти. Таким образом, в этой части страны заболеваемость растёт в три раза быстрее, чем где-либо ещё. И это притом, что на юге проводится гораздо меньше тестов.

Кроме того, там фиксируют и более высокую смертность. В середине апреля печальную пальму первенства по количеству умерших от COVID-19 на единицу населения в США удерживал Новый Орлеан, город в Луизиане, хотя эпицентром заражения считается Нью-Йорк. И если Вашингтон, Нью-Йорк и Нью-Джерси уже прошли пик заболеваемости, то у юга он ещё впереди.

Joel Marklund/Global Look Press

Отчасти этому способствовало то, что южные штаты поздно и весьма неохотно ввели режим социальной изоляции. При этом спустя примерно три недели карантина они уже готовы отменить его, и не постепенно, а сразу, открыв даже пляжи и тату-салоны. Впрочем, южане и без того не особенно рьяно его соблюдали. Согласно опросу The Economist, жители южных штатов выражают меньшее беспокойство по поводу коронавируса, а значит, и ведут себя менее ответственно. При этом они более уязвимы для COVID-19.

В этом регионе проживает непропорционально больше пожилых, чернокожих, латиноамериканцев, незастрахованных, нездоровых и заключённых, — указывает The Economist. — Всё вместе это практический полный список уязвимостей к COVID-19.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии. Долгое время эпидемия свирепствовала только в северной части Апеннинского полуострова, но вскоре добралась и до юга. Так как южные регионы быстро перекрыли границы, им удалось избежать резкого всплеска заболеваемости. Поэтому они и не спешат снимать карантин и готовы вступить из-за этого в спор с Римом. Если даже лучшая в Италии система здравоохранения Ломбардии не справилась с количеством заболевших, то закредитованные и плохо оснащённые больницы юга в таких же условиях ждёт моментальный коллапс.

При этом львиная доля экономических тягот, связанных с карантином в Италии, тоже ложится на плечи более бедных южан. Многие из них заняты на сером рынке труда и получают почасовую оплату. Режим изоляции не только отнял у них средства к существованию, но и возможность попросить помощи у государства. Ведь если они обратятся за субсидиями, власти узнают, что все эти годы они не платили налоги. Тяжёлое положение бедняков создаёт простор для действий мафии, которая поставляет им бесплатные продуктовые наборы в обмен на оказание услуг в будущем.

Marco Alpozzi/Global Look Press

Даже в такой небольшой стране, как Нидерланды, коронавирус провёл границу между севером и югом. Эпидемия в этой стране началась с южных регионов, причём долгое время там не обращали большого внимания на болезнь и тестировали только тех, кто уже попал в реанимацию. Это вынудило некоторые северные регионы запустить собственные кампании по борьбе с коронавирусом, предусматривающие массовое тестирование даже людей без симптомов.

Распространение болезни на юге в данный момент очень сложно ограничить, это приводит к тому, что больше и больше людей серьёзно заболевают и умирают, даже молодые люди, — написал в конце марта профессор университета Гронингена Алекс Фридрих. — Ситуация на севере другая. По моим прикидкам, мы тестируем в 3, 4, 5 раз больше, чем юг. Мы не выявляем все случаи, но мы определённо тестируем больше и наши данные более надежны.

Не сошлись во мнениях по поводу борьбы с коронавирусом и его последствиями и страны Евросоюза. Вновь на лицо чёткое деление на север юг: Италия и Испания требуют от Брюсселя выпустить евробонды, Германия и Нидерланды — против. Евробонды позволят небогатым странам получить займы на восстановление своих экономик за счёт высокого кредитного рейтинга более состоятельных соседей. Только и обязательства по выплате необеспеченных кредитов лягут на плечи всего ЕС, то есть налогоплательщиков богатых стран. Поэтому вопрос выпуска евробондов до сих пор не решён: Евросоюз пока огранивается пакетами финансовой помощи за счёт Европейского стабилизационного механизма (ESM) и кредитов Европейского инвестиционного банка.