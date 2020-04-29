Коронавирус отступает от Испании: за сутки от COVID там умерли 268 человек

https://static.news.ru/photo/b699a29e-8ac5-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

Минздрав Испании сообщил о минимуме летальных исходов из-за коронавируса за последние шесть недель — 268 человек с инфекцией умерли за минувшие сутки.

При этом, по данным ведомства, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 24 543. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за 24 часа стали 950 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели. Наиболее сложная ситуация в Европе сложилась в Испании и Италии. Там за период эпидемии выявлено 236,8 и 203 тысячи заражённых соответственно.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек, писал NEWS.ru.