Коронавирус отступает от Испании: за сутки от COVID там умерли 268 человек

Минздрав Испании сообщил о минимуме летальных исходов из-за коронавируса за последние шесть недель — 268 человек с инфекцией умерли за минувшие сутки.
При этом, по данным ведомства, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 24 543. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за 24 часа стали 950 пациентов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели. Наиболее сложная ситуация в Европе сложилась в Испании и Италии. Там за период эпидемии выявлено 236,8 и 203 тысячи заражённых соответственно.
За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники