Коронавирус может довести до нищеты более 8 млн жителей арабских стран

https://static.news.ru/photo/7230942c-7432-11ea-9c72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

По прогнозам ООН, около 8,3 млн жителей арабских стран могут оказаться в нищете из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

2 млн человек могут столкнуться с недоеданием, наибольшая опасность грозит женщинам и молодёжи, занятым в неофициальном секторе экономики и не имеющим доступа к соцобеспечению, — сообщает ливанское издание Daily Star, ссылаясь на данные Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН.

По оценкам ЭСКЗА, в регионе можно было бы считать нищими в общей сложности 101,4 млн человек, а 52 млн — недоедающими. Ещё в феврале комиссия предупреждала об опасности потери 1,7 млн рабочих мест в арабском мире из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса: индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта, перешагнув пороговое значение. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать «повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса». Превышение индексом уровня 2,5 пункта соответствует редко наступающим состояниям финансовой системы, которые характеризуются большой неопределённостью и высокой скоростью изменения ставок, спредов и цен.