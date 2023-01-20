Конгрессмен Маккол: трусливые решения Байдена и Шольца ободряют Россию Конгрессмен Маккол обвинил Байдена и Шольца в трусости из-за отказа помогать Украине

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Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол упрекнул президента США Джо Байдена и лидера Германии Олафа Шольца в трусости из-за нерешительности по отправке танков Украине, сообщает пресс-служба конгресса. По его словам, подобные «трусливые решения» лишь способствуют успеху России и продлевают конфликт.

Я крайне разочарован тем, что правительства Байдена и Шольца продолжают отказывать Украине в поставках ATACMS и западных танков Leopard 2. Эти трусливые решения <...> продлевают этот конфликт, ободряют Россию и обрекают тысячи украинцев на ужасные военные преступления, другие зверства и даже смерть, — сказал Маккол.

Законодатель указал на то, что эти решения обрекают украинцев «на ужасные военные преступления и даже смерть».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».