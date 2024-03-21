Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в рамках сделки о принятии бюджетного законопроекта договорился с Белым домом о запрете на флаги ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) над американскими посольствами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Демократической партии. Они сообщили агентству, что под запрет также попало знамя Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

При этом личное использование радужного флага сотрудникам дипмиссий запрещать не стали. Ранее ЛГБТ-флаг в посольствах вывешивали в период «Месяца гордости», но сейчас можно будет демонстрировать только официальный флаг страны.

Собеседники Bloomberg добавили, что в рамках межпартийного соглашения в сделку включили запрет на финансирование агентства по оказанию помощи Палестине и увеличение расходов на безопасность на границе США и Мексики.

Таганский районный суд Москвы ранее зарегистрировал протокол о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей элементы ЛГБТ, в отношении АО «Первый канал. Всемирная сеть», следует из картотеки на сайте суда. Компания является дочерним юрлицом Первого канала и отвечает за вещание за рубежом.

Также стало известно, что Центральный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения администратору и арт-директору бара Pose, отправив их под арест. Обвинение основано на статье об организации деятельности экстремистской организации. Это первое подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.