СМИ назвали граждан РФ, причастных к взрывам складов в Чехии

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Издания The Insider и Bellingcat заявили, что ко взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны минимум шесть граждан РФ, а самой операцией якобы руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов. По данным чешского сетевого портала Seznam, среди россиян также находился сотрудник посольства РФ в Чехии Сергей Федотов.

The Insider и Bellingcat готовили материал при участии немецкого журнала Der Spiegel и чешского сайта Respekt, пишет «Коммерсант». По их информации, кроме Аверьянова в деле якобы замешаны его подчинённые из той же войсковой части ГРУ № 29155 — Денис Сергеев, Егор Гордиенко, а также некий подполковник Николай Ежов и возможные сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они вероятно скрываются под именами Александр Петров и Руслан Боширов).

Согласно публикациям, Петров и Боширов воспользовались поддельными паспортами на имена Руслана Табарова и Николая Попы, после они связались с фирмой Imex, занимавшейся хранением боеприпасов во Врбетице. Затем, представившись потенциальными покупателями, запросили доступ к закрытому участку склада в период с 13 по 17 октября 2014 года.

Далее, считают The Insider и Bellingcat, Imex связалась с болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым (его называют торговцем оружия), хранившем часть товара на этих складах. Предприятие сообщило коммерсанту о возможных клиентах, желающих встретиться до 15 октября, но бизнесмен от переговоров отказался.

Взрыв во Врбетице произошёл 16 октября 2014-го на складе боеприпасов № 16. В результате было уничтожено 58 тонн снарядов, а также погибли два сотрудника Imex. Какие-либо детали об организации взрыва в расследовании не приводятся.

Ранее сообщалось, что все российские дипломаты могут быть высланы из Праги. Такую возможность допустил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек. Министр добавил, что ожидал несколько иной реакции со стороны РФ на высылку дипломатов. Он также обратился с призывом к странам Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Чехией и также выслать сотрудников российских дипмиссий.