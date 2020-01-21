Ряд СМИ Украины сообщили о том, что заместитель командира полка МВД ДНР Алексей с позывным Грин был убит.
Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем! — приводит слова главы пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниила Безносова портал «Новороссия».
Также СМИ ссылаются на военного обозревателя Юрия Котенка.
Как ранее писал NEWS.ru, участники заседания подгруппы по безопасности не смогли прийти к окончательному соглашению по вопросу разведения сил и средств ни на одном из предложенных сторонами участков, сообщил в самопровозглашённой Донецкой народной республике близкий к переговорному процессу.
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