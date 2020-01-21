https://static.news.ru/photo/a7135ed4-3c12-11ea-b653-fa163e074e61_660.jpg Фото: public71860258/vk.com

Ряд СМИ Украины сообщили о том, что заместитель командира полка МВД ДНР Алексей с позывным Грин был убит.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем! — приводит слова главы пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниила Безносова портал «Новороссия».

Также СМИ ссылаются на военного обозревателя Юрия Котенка.

Как ранее писал NEWS.ru, участники заседания подгруппы по безопасности не смогли прийти к окончательному соглашению по вопросу разведения сил и средств ни на одном из предложенных сторонами участков, сообщил в самопровозглашённой Донецкой народной республике близкий к переговорному процессу.