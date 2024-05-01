Колумбия разорвет отношения с «геноцидным» правительством Израиля Петро: Колумбия со 2 мая разрывает отношения с Израилем из-за геноцида в Газе

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Густаво Петро

Колумбия с 2 мая обрывает дипломатические отношения с Израилем, заявил президент страны Густаво Петро, пишет РИА Новости. По его словам, во главе еврейского государства стоят «геноцидные» президент и правительство.

Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент, — подчеркнул колумбийский лидер в ходе первомайской манифестации в Боготе.

Как добавил Петро, действия Израиля в секторе Газа оправдывает необходимость восстания, поднятия флага и сопротивления. Операция Тель-Авива в анклаве привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая детей, констатировал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратил внимание, что протесты американских студентов против действий Израиля в Палестине говорят о том, что молодежь пробудилась. В 60-е годы прошлого века молодые люди также выступали против войны во Вьетнаме, напомнил глава государства.

До этого сообщалось, что за шесть месяцев жертвами конфликта с Израилем стали 13 тысяч детей. В условиях войны сложно получить точные данные, но уже приведенная ведомством информация беспрецедентна, возмутился генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Всего за шесть месяцев в анклаве погибло около 34 тысяч человек, резюмировал он.