Количество жертв авиакатастроф выросло, несмотря на снижение числа полётов

https://static.news.ru/photo/477e17aa-4cdf-11eb-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Количество людей, погибших в авиакатастрофах в 2020 году, оказалось больше, чем в предыдущие годы. При этом полётов из-за пандемии коронавируса было намного меньше, свидетельствуют статистические данные.

Из-за закрытия границ самолёты летали на 42% реже. Крушений воздушных судов также было меньше — разбились или совершили жёсткую посадку 40 крупных пассажирских коммерческих лайнеров, в то время как в 2019 году вдвое больше — 86.

Тем не менее жертв в общей сложности в 2020 году было 299, а годом ранее — 257.

Как следует из статистики авиационной консалтинговой компании To70, смертельными стали пять авиакатастроф с коммерческими рейсами. Половина от общего числа погибших — пассажиры украинского самолёта, сбитого средствами ПВО в воздушном пространстве Ирана в январе. Тогда жертвами стали 176 граждан нескольких государств. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унёсшее жизни 98 человек, передаёт РИА Новости.

Вместе с тем за прошедшие два десятилетия смертность в авиации резко снизилась. В последние пять лет произошло 14 катастроф, в которых погибли пассажиры. При этом самым безопасным считается 2017 год, когда случилось всего две авиакатастрофы, которые унесли жизни 13 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе. Самолёт Airbus A320 авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парившим в воздухе.