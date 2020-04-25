Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,8 млн

Число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,8 миллиона человек. Об этом свидетельствует статистика американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёт на основе данных международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным организации, к настоящему моменту в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования COVID-19, умерли 197 162 пациента,
Как писал NEWS.ru, в России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением остаются 168 тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также, по данным ведомства, в стране за последние сутки было проведено 169 тысяч тестов на COVID-19. Всего с начала эпидемии было проведено более 2,7 млн тестов.
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