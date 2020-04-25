Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,8 млн

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В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом власти Шри-Ланки решили вновь ввести комендантский час. Пока ограничения коснутся только этих выходных дней, однако аналитики уверены, что действие комендантского часа продлится и в будущем.

По последним данным, на острове диагностировано 420 случаев коронавируса, из них 46 человек заболели в прошедшую пятницу. Погибли семеро. Как пишет РИА Новости, 20 апреля власти Шри-Ланки сократили действие комендантского...