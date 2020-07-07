КНР: ВОЗ должна искать источники происхождения COVID-19 не только в Китае

https://static.news.ru/photo/96f20032-c0f1-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/K. Schmitt/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна направить специальные миссии для поиска источников происхождения коронавирусной инфекции не только в Китай, но и в другие страны.

Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР.

Немного забегая вперёд, возможно, появится потребность в том, чтобы подобные миссии были направлены и в другие страны и регионы мира, — прокомментировал он готовность КНР принять такую делегацию властями страны.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 миллиона человек, свыше 547 тысячи умерли и более 6,9 миллиона излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 миллионов заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 миллиона, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия новой коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.