КНР направит в Кувейт группу медиков для борьбы с COVID-2019

Власти Китая приняли решение отправить в Кувейт группу специалистов здравоохранения для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявили в МИД страны.
В Кувейт вылетят медики Нинся-Хуэйского автономного района, их командировка организована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения. По последним данным, число заражённых COVID-2019 в Кувейте возросло до 3288 человек, 22 пациента с коронавирусом скончались,
Как писал NEWS.ru ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен