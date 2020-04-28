КНР направит в Кувейт группу медиков для борьбы с COVID-2019

https://static.news.ru/photo/0e04e6fa-891e-11ea-a6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая приняли решение отправить в Кувейт группу специалистов здравоохранения для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявили в МИД страны.

В Кувейт вылетят медики Нинся-Хуэйского автономного района, их командировка организована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения. По последним данным, число заражённых COVID-2019 в Кувейте возросло до 3288 человек, 22 пациента с коронавирусом скончались, передаёт ТАСС со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства Китая.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность.