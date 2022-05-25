КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Северная Корея осуществила запуск трёх баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных Республики Корея.

По имеющимся данным, все ракеты были выпущены из района Сунан близ Пхеньяна.

В своюб очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщил, что две из трех запущенных КНДР ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море

Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами сообщил РИА Новости, что никаких сейсмособытий в Японском море после пусков ракет КНДР учёные не зафиксировали.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков также уточнил, что в единственном граничащем с КНДР россифском регионе — Приморье — радиационный фон находится в норме.

Во вторник, 24 мая, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна проведение испытаний баллистических ракет или ядерного оружия.

С начала 2022 года Пхеньян провёл уже 16 испытаний вооружений, в том числе осуществил запуск прототипа межконтинентальной баллистической ракеты и запустил баллистические ракеты подводных лодок.