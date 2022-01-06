КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине

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Проведения закрытых консультаций СБ ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР запросили США, Великобритания, Франци, Ирландия и Албания. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в Совбезе.

Запрос поступил от США, Албании, Франции, Ирландии и Великобритании, — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что консультации предполагается провести в понедельник, 10 января. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)...