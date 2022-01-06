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КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине

КНДР заявила, что не сможет принять участие в ОИ в Пекине из-за «враждебных сил»
02:34, 07 января 2022
КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Северная Корея приняла решение отказаться от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Причиной стали «действия враждебных сил» и пандемия коронавируса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Мы не сможем принять участие в Олимпиаде из-за действий враждебных сил и мировой пандемии, но мы окажем полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного олимпийского фестиваля, — говорится в сообщении агентства.

Олимпиаду в Пекине планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров. Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По мнению имамов, китайское правительство продолжает нарушать права мусульман.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

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