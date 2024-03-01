Климатолги предсказали рекордную жару в 2024 году Scientific Reports: рекордная жара будет наблюдаться до июня 2024 года

В нескольких частях по всему миру будет наблюдаться рекордно жаркая погода до июня 2024 года из-за продолжающегося феномена Эль-Ниньо, свидетельствуют исследования, опубликованные в Scientific Reports. По данным журнала, тепло, которое выбрасывается в атмосферу из западной части Тихого океана во время Эль-Ниньо, приводит к повышению годовых средних глобальных приземных температур в ускоренном темпе.

Специалисты по климату предсказывают рекордную среднюю температуру в Бенгальском заливе и на Филиппинах при умеренном сценарии Эль-Ниньо. При условии сильного Эль-Ниньо будут фиксироваться рекордные температурные показатели в Карибском море, Южно-Китайском море, а также в районах Амазонки и Аляски. Авторы считают, что это может поставить под угрозу нынешнюю способность регионов справляться с последствиями избыточной жары.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущая весна в Москве будет крайне неустойчивой, с наступлением марта по ночам могут ударить морозы до минус 15 градусов. По его словам, не стоит обманываться из-за предстоящей в конце февраля оттепели.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.