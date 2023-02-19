Кличко мечтает нокаутировать Путина Bild: боксер Владимир Кличко мечтает выйти на ринг с президентом России Путиным

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Владимир Кличко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко мечтает сразиться на ринге с президентом России Владимиром Путиным. Об этом экс-спортсмен заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии, — отметил Кличко.

Ранее старший брат Владимира Кличко Виталий, который занимает пост мэра столицы Украины, заявил, что в любой момент в Киеве может произойти коллапс энергетической инфраструктуры из-за возможностей России наносить удары по важным объектам. По словам главы города, в настоящее время дефицит электроэнергии в столице составляет около 30%.

Бывший американский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд ошибочно назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером в истории. Холифилд удивился, что Кличко не россиянин, и не смог назвать ни одного представителя страны.

Владимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996). Чемпион мира среди военнослужащих (1995). Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015). Рекордсмен по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе — 23. Занимает 42-е место в рейтинге лучших боксёров всех времен вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.