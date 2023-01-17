Кличко: энергоколлапс на Украине может произойти в любую секунду

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в любой момент в Киеве может произойти коллапс энергетической инфраструктуры из-за возможностей России наносить удары по важным объектам, передает агентство Reuters. По словам главы города, в настоящее время дефицит электроэнергии в столице составляет около 30%.

Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду, потому что российские ракеты могут разрушить нашу критически важную инфраструктуру в Киеве, — сказал Кличко.

Он при этом не стал уточнять текущее состояние энергосистемы Украины.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины. Это произошло 14 января. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Также стало известно, что в Одессе приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию. Кроме того, коммунальщики рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.