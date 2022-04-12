Кива: начальник СБУ сбежал из Киева с кучей денег

Кива: начальник СБУ сбежал из Киева с кучей денегКива сообщил, что начальник СБ Украины уехал из страны за день до начала спецоперации РФ
Начальник СБУ Иван Баканов уехал из страны за день до начала спецоперации РФ. Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, обращаясь к сотрудникам службы безопасности Украины. Он добавил, что сейчас руководитель ведомства находится в Германии. По словам политика он возвращался лишь на день, чтобы вручить грамоты подчинённым, а после вновь пересёк немецкую границу.
Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт, — сообщил экс-депутат в своём Telegram-канале.
Ранее Илья Кива заявил, что командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко «бросил погибать своё подразделение». Ему удалось вырвался из окружения на вертолёте и сейчас он находится в Киеве.
В свою очередь, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей «Азова». Они пытались уйти из города по морю.