Начальник СБУ Иван Баканов уехал из страны за день до начала спецоперации РФ. Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, обращаясь к сотрудникам службы безопасности Украины. Он добавил, что сейчас руководитель ведомства находится в Германии. По словам политика он возвращался лишь на день, чтобы вручить грамоты подчинённым, а после вновь пересёк немецкую границу.

Вы же лучше, чем кто-либо, знаете, что ваш начальник Ваня Баканов за день до начала боевых действий выехал с генералом Наумовым на двух бусах, набитых деньгами, в Европу. И сейчас находится в Германии, скупая во Франкфурте недвижимость: виллы, особняки, гостиницы. По задаче Зеленского вкладывая наворованные деньги и обустраивая быт, — сообщил экс-депутат в своём Telegram-канале.

Ранее Илья Кива заявил, что командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко «бросил погибать своё подразделение». Ему удалось вырвался из окружения на вертолёте и сейчас он находится в Киеве.

В свою очередь, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей «Азова». Они пытались уйти из города по морю.