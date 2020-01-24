https://static.news.ru/photo/2862678e-3ea5-11ea-9573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Власти КНР отправили военных врачей бороться со вспышкой коронавируса в Ухань. Центральный военный совет республики задействовал около 40 специалистов.

Они будут осматривать пациентов в отделении интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя. Также к борьбе с распространением вируса в скором времени будут подключены военные, пишет РИА Новости.

Ранее китайским учёным удалось сфотографировать штамм вируса. Снимки позволят тщательно изучить структуру нового заболевания.

NEWS.ru сообщал, что в Пекине объявлен высший уровень угрозы из-за распространения коронавируса. Помимо этого, было отменено прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Ухань.