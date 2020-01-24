Власти КНР отправили военных врачей бороться со вспышкой коронавируса в Ухань. Центральный военный совет республики задействовал около 40 специалистов.
Они будут осматривать пациентов в отделении интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя. Также к борьбе с распространением вируса в скором времени будут подключены военные,
Ранее китайским учёным удалось сфотографировать штамм вируса. Снимки позволят тщательно изучить структуру нового заболевания.
NEWS.ru сообщал, что в Пекине объявлен высший уровень угрозы из-за распространения коронавируса. Помимо этого, было отменено прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Ухань.
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