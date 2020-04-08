Власти Китая сталкиваются с волной коронавирусной инфекции из России. По их данным, более половины от общего числа последних завозных случаев инфекции — это граждане КНР, которые прибыли из России через северо-восточную сухопутную границу. В Пекине предупреждают соотечественников о необходимости избегать поездок по этому маршруту. Подобная ситуация ещё раз убеждает в том, что после спада пандемии все транспортные ограничения вряд ли будут отменены в полной мере.

Комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Почти все они приходятся на граждан КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ. Путь большинства этих людей лежал из Москвы через Владивосток, отмечает Bloomberg. По этим данным, на Россию приходится почти треть всех подтверждённых коронавирусных инфекций, которые Китай обнаружил у приехавших из других стран людей в апреле. «Импортированный» вирус стал серьёзной угрозой для эпидемиологической обстановки в Китае после того, как властям удалось снизить распространение болезни драконовскими методами.

Как отмечает западная пресса, волна новых случаев из России свидетельствует о проблеме незащищённости китайских сухопутных границ, несмотря на все принятые ранее меры.

Генеральное консульство Китая во Владивостоке на этом фоне опубликовало предупреждение, настоятельно рекомендуя своим соотечественникам избегать поездок по сухопутному маршруту через российскую территорию, который занимает около 11 часов.

Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Репатрианты оказываются в узких и закрытых помещениях, что увеличивает риск перекрёстного заражения. В связи с этим, пожалуйста, избегайте долгого пути, — говорится в заявлении китайской дипмиссии.

В общедоступных чатах приложения WeChat также тиражируются призывы к остающимся в России китайцам неукоснительно соблюдать домашнюю изоляцию, а не выходить на улицу или ехать в Китай, поскольку, как отмечает китайское государственное издание Global Times, «есть подтверждённые случаи почти на каждом недавнем рейсе из России в Китай». Другой источник, который цитирует это издание, обращает внимание на то, что китайцам нужно было вернуться на родину как можно скорее после того, как 2 марта в Москве был выявлен завозной случай из Италии.

Ситуация свидетельствует о том, что транспортное сообщение между Россией и Китаем в среднесрочной перспективе не вернётся к прежнему формату — это касается как сухопутных границ, так и авиаперевозок. Вряд ли стоит ожидать, что поток в РФ китайских туристов, которые представляли собой отдельную экономическую силу, в перспективе достигнет докризисных объёмов. Очевидно, что после того как пандемия пойдёт на спад, члены мирового сообщества будут вынуждены переосмыслить привычные правила транспортной логистики. Государствам придётся не только преодолевать взаимное недоверие к уровню безопасности на границе с соседями, но и, вероятно, выстраивать систему инфекционной безопасности бок о бок вместе с ними. Это, конечно, не может не касаться России и Китая.

Другой вопрос — как экономика будет адаптирована к другим показателям трансграничного трафика.