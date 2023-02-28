Пекин вступил в гонку с NASA: китайцы решили высадиться на Луне быстрее США Поднебесная отправит своих астронавтов на естественный спутник Земли к 2030 году. Их доставит пилотируемый модуль, представленный на выставке в Пекине

Фото: China National Space Administration

Поднебесная всерьез нацелилась на Луну. На выставке в Национальном музее Китая показали сенсационный экспонат — модель пилотируемого посадочного аппарата. Он призван доставить двух китайских астронавтов на поверхность естественного спутника Земли примерно к 2030 году. Об этом сообщил портал SpaceNews. Эксперты признают: эти планы свидетельствуют о космических амбициях КНР, которая явно вступает в лунную гонку с американцами. Подробности — в материале NEWS.ru.

Редкий китаец долетит до середины Луны

Выставка в Пекине приурочена к трем десятилетиям программы пилотируемых космических полетов КНР, которая готовится покорить новые горизонты. Речь идет об освоении Луны в три этапа. На первом естественный спутник Земли облетит беспилотный аппарат, на втором — корабль с экипажем на борту. И наконец в начале следующего десятилетия на поверхность Луны должны высадиться два китайских астронавта.

Мы уже добились прорывов в ключевых технологиях для создания ракеты-носителя нового поколения, космического корабля с экипажем нового поколения, лунного спускаемого аппарата и скафандра для посадки на Луну, — завил помощник директора Китайского бюро управления пилотируемой космической техники (CMSEO) Цзи Цимин.

Первоначальная посадочная миссия рассчитана на несколько часов пребывания. «Однако возможности высадки на Луну с экипажем станут частью более масштабного плана по созданию постоянной лунной среды обитания», — признают эксперты.

Фото: Boing Американские астронавты планируют высадиться на Луне после 2025 года в рамках миссии «Артемида-3»

Мы проведем серию предварительных исследований по долгосрочному пребыванию астронавтов на поверхности Луны, а также по разработке и использованию лунных ресурсов, чтобы заложить техническую основу для будущих миссий китайского народа по исследованию Луны, — провозгласил китайский чиновник.

Лунная гонка 2.0

Эти сигналы из Пекина с настороженностью восприняли в NASA.

Между США и Китаем разгорается новая космическая гонка, поскольку каждая нация стремится вернуться на Луну, — признает портал Popular Mechanics. — Недаром в NASA (Аэрокосмическое агентство США. — NEWS.ru) объявили о поиске специалистов, которые займутся разработками по использованию полезных ископаемых, добываемых из лунного грунта. Похоже, что старая добрая космическая гонка возобновляется. Именно технологическая конкуренция между США и Советским Союзом сделала возможной американскую лунную программу «Аполлон». Сейчас, когда Китай активно планирует новые миссии на поверхность Луны, NASA хочет убедиться, что получит все лунные металлы.

В частности, глава NASA Билл Нельсон открытым текстом сказал: «Нам надо лучше следить за тем, чтобы Китай не застолбил место на Луне под предлогом научных исследований». Громкое заявление из уст американца прозвучало всего через два месяца после успешного завершения миссии «Артемида-1» (Artemis 1).

«Артемида» против Поднебесной

Как ранее писал NEWS.ru, в ноябре 2022 года крупнейшая в мире ракета-носитель Space Launch System была запущена с космодрома в американском штате Флорида. Она доставила на орбиту Луны корабль «Орион» (Orion).

Так стартовала программа «Артемида-1», ее главная цель — создание на Луне постоянно действующей обитаемой станции «Лунные ворота» (Lunar Gateway). Этот проект NASA ведет вместе с коллегами из Европейского космического агентства (ESA).

Предполагается, что лунная база послужит не только для освоения спутника Земли, но и в качестве площадки для полетов к другим объектам Солнечной системы. На прицеле, конечно же, Марс. Путешествие на Красную планету запланировано на середину 2030-х годов.

Фото: NASA/globallookpress.com Самая большая в мире ракета-носитель Space Launch System доставила на орбиту Луны корабль «Орион»

Кто быстрее?

Китайцы явно надеются высадиться на Луне прежде американских конкурентов. При этом американцы в своих планах пока опережают по графику китайцев, по крайней мере на бумаге. Так, в 2024 году в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis 2) ожидается пилотируемый облет Луны кораблем с астронавтами на борту. Наконец, после 2025 года они планируют высадиться на «Лунных воротах» в рамках миссии «Артемида-3» (Artemis 3).

Контракт на создание посадочного модуля предварительно выиграла компания Space X Илона Маска. При этом, как рассказывал NEWS.ru, совсем скоро у «космического мечтателя» Маска могут появиться конкуренты. Если в 2026–2027 годах, как обещает NASA, нога человека действительно опять ступит на поверхность Луны, то не за горами её колонизация.

Амбиции космических держав породили разговоры о том, как человечество собирается делить Луну. Тут есть большие разночтения. Американцы на свой лад трактуют Договор по космосу 1967 года. Более чем полвека спустя он остается главным источником международного космического права. Этот договор провозглашает, что исследование и использование космоса является достоянием всего человечества.

Луна как «Дикий Запад»?

Во все районы небесных тел должен обеспечиваться равный доступ всех государств. Космическое пространство и небесные тела не подлежат присвоению никоим образом и никакими субъектами. То есть исследовать и осваивать ту же Луну, размещать там станции можно. Присваивать территории и недра — нельзя, — поясняла в беседе с NEWS.ru доцент кафедры международного права МГИМО Мариам Юзбашян.

Однако ещё в конце президентского срока Барака Обамы Соединенные Штаты предложили свое прочтение Договора по космосу. Фактически они отказались считать космос общим достоянием, пролоббировав «Соглашения Артемиды». Они регулируют управление Луной, но с участием более узкого круга игроков. Тот же Китай вряд ли согласится к нему присоединиться. Его легитимность не признает и РФ.

Фото: NASA Знаменитый снимок Нила Армстронга на Луне, 1969 год

В 2015 году в США был принят закон об исследовании и использовании космических ресурсов. Штаты признали возможность не только их эксплуатации лицами под своей юрисдикцией, но и дальнейшего присвоения, провозглашения права собственности на добытые ресурсы. Затем при Трампе, когда и утвердили масштабную космическую программу «Артемида», было заключено одноимённое межправительственное соглашение. Оно предусматривало создание так называемых зон безопасности вокруг будущих американских лунных баз. Такой подход может вступить в противоречие с принципами неприсвоения небесных тел и их участков, обеспечения свободного доступа во все их районы, — признает Мариам Юзбашян.

Западные эксперты тоже говорят об огромных пробелах в законодательстве о космосе, куда уже вовсю летают частные компании. «Космос — это не свободное от законов пространство! — говорит немецкий юрист, специалист по космическому праву и популяризатор науки Тим Рустер. — Но пока космическое пространство подобно Дикому Западу, там нет никаких правил. Каждый волен достать кольт и палить по любым мишеням».