Кипрские авиакомпании могут возобновить полёты в РФ с сентября

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Кипрские авиаперевозчики ставят в свои планы рейсы в Россию и из неё, но точная информация появится через неделю. Об этом сообщил представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Пафоса и Ларнаки.

Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в Россию и из РФ с сентября. Но это должно быть подтверждено. Всё меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. Авиакомпании меняют планы. Через неделю станет понятно, как идут дела, — цитирует РИА Новости представителя компании.

Издание уточняет, что в данное время РФ находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти тест на COVID-19 по прибытии на Кипр или привезти с собой отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Но эти люди должны находиться на самоизоляции в течение двух недель. В случае улучшения эпидемиологической ситуации Россия может быть переведена в первую или вторую категорию стран.

Ранее руководство компании «Белавиа» продлило приостановку рейсов в Россию. Согласно данным пресс-службы авиаперевозчика, полёты во все российские приостановлены до 14 сентября, при этом в Воронеж, Казань, Нижний Новгород самолёты «Белавиа» не будут летать до 24 октября. Это связано с отсутствие разрешения со стороны России. Также компания продлила приостановку полётов в Ригу и Ларнаку — до 31 августа, Ашхабад — до 1 сентября и во все пункты Грузии — до 30 сентября.

Как писал NEWS.ru, в федеральном штабе по предупреждению распространения инфекции в РФ сообщили, что Россия пока не расширяет авиасообщение с другими странами, приостановленное в связи с распространением коронавируса. Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что 25 августа может быть обнародовано решение о возобновлении авиасообщения РФ с Венгрией, Кипром, Китаем, Египтом и некоторыми другими странами.

С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы Анкару, Стамбул, Занзибар и Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство. Международные перелёты совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска, писал NEWS.ru.