Кипр хочет купить американское оружие

Министр обороны Республики Кипр Хараламбос Петридис рассказал о планах по укреплению потенциала Национальной гвардии. По его словам, рассматривается возможность закупить вооружение у Соединённых Штатов.
Он отметил, что в настоящий момент создана кипрско-американская комиссия по изучению путей сотрудничества, в том числе в военной сфере. Это поможет оценить рынок США,
Вопрос отмены эмбарго на поставки оружия — это компетенция госсекретаря и министра обороны США. Действия предпринимаются в позитивном направлении, — подчеркнул он.
В настоящее время отношения двух стран в оборонной сфере находятся на подъёме, и цель Кипра — расширение сотрудничества.
Наша политика состоит в использовании преимуществ передовой оборонной промышленности стран, с которыми мы стратегически поддерживаем дружеские отношения и с которыми мы стремимся к дальнейшему укреплению сотрудничества, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Республики Кипр решили аннулировать паспорта трёх зарубежных инвесторов, которые получили гражданство в обмен на вложения в экономику островного государства.
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