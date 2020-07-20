Кипр хочет купить американское оружие

https://static.news.ru/photo/5cbc5030-c9ba-11ea-927d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Matthew Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Республики Кипр Хараламбос Петридис рассказал о планах по укреплению потенциала Национальной гвардии. По его словам, рассматривается возможность закупить вооружение у Соединённых Штатов.

Он отметил, что в настоящий момент создана кипрско-американская комиссия по изучению путей сотрудничества, в том числе в военной сфере. Это поможет оценить рынок США, рассказал он в интервью газете Philenews, которое стало для него первым с момента вступления в должность в июне.

Вопрос отмены эмбарго на поставки оружия — это компетенция госсекретаря и министра обороны США. Действия предпринимаются в позитивном направлении, — подчеркнул он.

В настоящее время отношения двух стран в оборонной сфере находятся на подъёме, и цель Кипра — расширение сотрудничества.

Наша политика состоит в использовании преимуществ передовой оборонной промышленности стран, с которыми мы стратегически поддерживаем дружеские отношения и с которыми мы стремимся к дальнейшему укреплению сотрудничества, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Республики Кипр решили аннулировать паспорта трёх зарубежных инвесторов, которые получили гражданство в обмен на вложения в экономику островного государства.