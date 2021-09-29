Ким Чен Ын отказался от предложения США о диалоге

Прикрытием враждебности назвал предложение США о диалоге лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По данным агентства, руководитель Северной Кореи
Ранее сообщалось, что Штаты посчитали последний запуск ракеты КНДР угрозой для её соседей и всего мирового сообщества. В этой связи Белый дом призвал официальный Пхеньян к диалогу.
Несколько дней назад Северная Корея провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». По имеющимся данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР.