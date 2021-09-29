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Ким Чен Ын отказался от предложения США о диалоге

01:11, 30 сентября 2021
Ким Чен Ын отказался от предложения США о диалоге Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Прикрытием враждебности назвал предложение США о диалоге лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, руководитель Северной Кореи отказался от предложения о диалоге со стороны США.

Ранее сообщалось, что Штаты посчитали последний запуск ракеты КНДР угрозой для её соседей и всего мирового сообщества. В этой связи Белый дом призвал официальный Пхеньян к диалогу.

Несколько дней назад Северная Корея провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». По имеющимся данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР.

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