https://static.news.ru/photo/3e925bde-6ebe-11e9-b274-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал запуск тактических управляемых ракет предупреждением, направленным в адрес США и Южной Кореи.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), решение о пусках было принято в ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.

Указанное военное действие будет возможностью послать адекватное предупреждение совместным военным занятиям, которые сейчас проводят власти США и Южной Кореи, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В ночь на 6 августа КНДР четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности из провинции Хванхэ-Намдо. Совет Безопасности ООН ранее потребовал от Северной Кореи прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.

Как писал News.ru ранее, разведывательное управление Министерства обороны США выяснило, что Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.