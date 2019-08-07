Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал запуск тактических управляемых ракет предупреждением, направленным в адрес США и Южной Кореи.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), решение о пусках было принято в ответ на совместные военные учения Вашингтона и Сеула.
Указанное военное действие будет возможностью послать адекватное предупреждение совместным военным занятиям, которые сейчас проводят власти США и Южной Кореи, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
В ночь на 6 августа КНДР четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности из провинции Хванхэ-Намдо. Совет Безопасности ООН ранее потребовал от Северной Кореи прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.