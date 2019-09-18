https://static.news.ru/photo/8d9e7b82-d9f7-11e9-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iv Bogdan/Global Look Press

Постановление об аресте бывшего заместителя министра внутренних дел Украины в рамках разбирательства дела о событиях киевского Майдана 2014 года вынес суд в Киеве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины на своём официальном сайте .

Судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — указано в сообщении.

Прокуратура при этом не назвала имя и фамилию экс-замглавы МВД. Его обвиняют в «организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов», которое повлекло гибель участников протестов на площади Независимости в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Ранее в интервью Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.